8
140
ТС по cadchf
|1- 2\ НЕСК\ДИВЕРГ
|2-ОСТ. Б/О /ФЛЕТ
|3- С=0.7427=50
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_15636.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_21596.png
|2 Д\В =230
|1-4 \3\ 2/
|2/3
|4ч/ЕЩЕ ОДИН ПРИМЕР *СЛАБОСТИ* Д\ВЕРШИНЫ= ТП не ОТРАБОТАН и ИДЕТ В /РОСТ
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
1\мф 7475 /7571
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real