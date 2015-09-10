|1*3 СИГНАЛЫ\
|2
|3
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_16534.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_9405.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_16534.png
|1*3 СИГНАЛЫ\
|2
|3
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_16534.png
|1/ С/1 ВОЗОБН// Б/О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_32792.png
|1/ С/1 ВОЗОБН// Б/О1
|1- /5/
|2-Т\В 1.3=260
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_47816.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
|1- /5/
|2-Т\В 1.3=260
|АС 30
|3
|1
|/С=1.3272
|С=1.3299
|-Д-
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_19412.png
|2\ 3д\1.2853
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_38849.png