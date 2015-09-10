33
268
ТС " 3 Экрана" для Австралийца
|1*3
|2
|3 *1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_7563.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_31790.png
Viktor Shekhovtsov:
|1*3
|2
|3 *1
СИГНАЛЫ /
/ПЦ 0.7138=50
|1/8 1/
|2**Б/Ф 0.7385=200 Б/К Б/О1
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_35335.png
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 4, Real
Viktor Shekhovtsov:
|1/8 1/
|2**Б/Ф 0.7385=200 Б/К Б/О1
|АС1\П 0.7114
|3
|1
|\ П=0.7069
|\Д
|
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_46183.png
|2/3 д/0.7578 =490
Скриншоты торговой платформы MetaTrader
InstaForex Group, MetaTrader 5, Real
temp_file_screenshot_57005.png
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