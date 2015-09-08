В декабре Индонезия вновь получит полноценные права члена ОПЕК

Глава министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Индонезии Судирман Саид заявил, что страна вновь станет полноправным членом ОПЕК уже в декабре этого года. "Мы получили официальное подтверждение от генсекретаря ОПЕК, что все члены картеля приветствуют восстановление Индонезии как полноправного члена организации", — сказал министр.

Еще летом министр говорил, что страна собирается восстановить свое членство в ОПЕК ближе к концу года, и очередное заседание, которое состоится 4 декабря в Вене, отличный шанс для этого.

На данный момент Индонезия - крупнейший в Юго-Восточной Азии производитель нефти, но в 2009 году страна лишилась членства в ОПЕК, хотя ее и приглашали на заседания в качестве наблюдателя. Сейчас правительство страны собирается наращивать производство сырой нефти, которое уже составляет около 830 тыс. баррелей в сутки, а внутреннее потребление продолжает расти.

На момент к 11:50 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре торговались на уровне $48,19, на WTI – на уровне $44,82 за баррель.