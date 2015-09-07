Валютные резервы Китая снизились рекордными темпами

Данные китайского центробанка показали сегодня, что валютные резервы Поднебесной упали рекордными для августа темпами. Китайская кубышка, крупнейшая в мире, похудела в минувшем месяце на 93,9 млрд долларов до $ 3,557 трлн.

Это падение отражает попытки Пекина остановить обвал юаня и стабилизировать финансовые и фондовые рынки после внезапной девальвации валюты в прошлом месяце. Наблюдатели рынка сомневаются в эффективности и устойчивости усилий китайских властей по поддержке юаня. По их словам, капитал продолжает бурно утекать из страны из-за опасений замедления китайской экономики и на фоне перспектив повышения процентной ставки США.

Китай начал ускоренными темпами сжигать свои валютные резервы после того, как 11 августа был почти на 2% девальвирован юань. Это вызвало бурную и, судя по всему, не совсем ожидавшуюся Пекином реакцию рынков. Поэтому, по словам политических инсайдеров, сейчас власти держат юань на коротком поводке, чтобы спасти глобальную экономическую систему от страха валютной войны.

Сейчас китайские политики изо всех сил пытаются показать, что рынки страны возвращаются к нормальному состоянию. Глава центробанка Поднебесной, Чжоу Сяочуань, в минувшие выходные заявил финансовым лидерам G-20, что коррекция практически завершена.

Комментарии Чжоу поступают параллельно с обещаниями регуляторов углубить реформы финансового рынка. Все они имеют ограниченное воздействие на стабилизацию — к примеру, фондовые рынки сегодня все равно упали.

Обвал фондового рынка составил 40% с середины июня, несмотря на многочисленные усилия властей остановить стремительный полет к югу.