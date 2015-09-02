Канада скользит в рецессию из-за «укусов» нефтяных цен

Страна стала жертвой дешевой нефти и скользит в рецессию впервые за шесть лет. Канада является крупным экспортером и поэтому спад цен на нефть (сейчас они ниже $50 за баррель) разносит боль по всей стране и ударяет по ее росту.

Официальные данные, опубликованные статистическим управлением Канады во вторник, показали, что ВВП страны во втором квартале снизился на 0,5% в годовом выражении. В первом квартале ВВП упал на 0,8% - это значит, что страна испытывает техническую рецессию, которая определяется как снижение ВВП два квартала подряд.

Цены на нефть обвалились в последние месяцы из-за опасений по поводу замедления роста мировой экономики и слишком больших поставок. Это особенно плохая новость для Канады. Тяжелые нефтяные торги в стране и так уже шли со скидкой из-за слабых цен, а также из-за скованности нефтепровода и низкого качества. Подавленные цены на нефть и неопределенные перспективы заставили компании сократить расходы и попридержать масштабные проекты по разработке нефтяных песков.

В экономике наблюдаются и другие трещины. Рынок жилья Канады перегрет, а задолженность домохозяйств продолжает расти. Центробанк пытался задержать замедление за счет сокращения процентных ставок дважды в этом году. Экономисты думают, что банк снизит ставки еще раз - возможно, уже в этом месяце.

Беды Канады могут напугать других к югу от границы. Страна является крупнейшим экспортным партнером США, и ее экономические проблемы имеют значение для большинства американских фирм. На долю Канады приходится около 20% американского экспорта — больше, чем из Мексики, 19 стран еврозоны или Китая.

Экономист BNP Paribas Бриклин Двайер сказал, что ситуация в Канаде должна улучшиться - июнь показал рост ВВП, когда цены на нефть стабилизировались, но пока есть еще риск большого шока для экспорта в США. "Перспективы канадской экономики позволяют предположить, что она представляет значительный риск для США, особенно для роста ее экономики", - сказал он.