Банк Австралии оставил ставку на прежнем уровне, как и ожидалось

Сегодня Резервный банк Австралии объявил, что оставляет базовую процентную ставку на уровне 2%, которую уже снизил в мае. Данное решение совпало с прогнозами экспертов.

"Мировая экономика растет умеренными темпами, при этом последнее время наблюдается дальнейшее ослабление конъюнктуры в Китае и Восточной Азии, но усиливается рост в США. Цены на важнейшие виды сырья сейчас намного ниже, чем год назад. Эта тенденция частично отражает возросшее предложение сырья, в том числе из Австралии", - говорится в заявлении РБА.

Австралийский центробанк также обратил внимание на то, что Федеральная резервная система "в обозримом будущем" может перейти к повышению процентных ставок в США, хотя другие ведущие центробанки продолжают смягчение монетарной политики.

"Рынки акций последнее время были очень волатильными, что связано с событиями в Китае", - говорится в пресс-релизе центробанка. По оценкам трейдеров, вероятность следующего снижения ставки ЦБ Австралии до конца ноября — 50%, это связано с турбулентностью на китайских рынках и ослаблением роста экономики Китая. Считается, что Австралия очень сильно зависит от китайской экономики по сравнению с другими развивающимися странами. Австралийский доллар сегодня растет, к 10:16 мск пара AUD/USD торговалась на уровне 0,7116 (+0,04%).