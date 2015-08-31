Прогноз: Понадобится полтора года, чтобы Dow Jones восстановил свои потери

Примерно за три месяца индекс Dow Jones упал с 52-недельного максимума до 52-недельного минимума. Ему может понадобиться 385 рабочих дней, чтобы вернуть все то, что он потерял.

Почему некоторые хотят продать акции, хотя знают, что рынок всегда будет расти к новым максимумам в конце концов? Может быть, потому, что они не хотят ждать 18 месяцев, пока Dow Jones Industrial Average восстановит свои потери? Такая тенденция к восстановлению была замечена не раз инвесторами и аналитиками, и они верят, что это все-таки ясный сигнал, чтобы купить акции. Как говорит миллиардер и инвестиционный гуру Уоррен Баффетт, надо быть жадным, когда другие боятся.

Онлайн-платформы инвесторов испытали всплеск создания новых аккаунтов и депозитов в начале прошлой недели, когда Dow Jones упал в коррекции на территорию, где не был многие годы — в течение дня индекс опустился почти на тысячу пунктов. Аналитики Уолл-стрит аплодировали улучшенной "оценке" и сигналу "риск VS награда", а оценки 11 акций из списка Dow были улучшены, и бумаги только одной компании получили худшую оценку. В падении на 1897 пунктов за шесть сессий самый большой проигрыш был во вторник, когда индекс Dow отскочил на 988 пунктов. В пятницу Dow упал всего на 11 пунктов.

Но прежде чем новые инвесторы похлопают себя по спине за совершенные на недавнем падении покупки, они должны иметь в виду, что Баффетт также говорил, что некоторые вещи требуют времени. А можете ли вы позволить себе ждать?

До 52-недельного минимума Dow Jones дошел на прошлой неделе менее чем за 70 рабочих дней после достижения 52-недельного максимума. Это очень быстрое движение в истории индекса, по данным Sundial Capital Research. В целом за всю историю индекс Dow 21 раз падал с нового максимума до нового минимума не менее чем за 100 дней. Данные показывают, что после этих снижений среднее число дней, необходимое, чтобы вернуться к новому максимуму, было в 5,5 раз больше, чем было "потрачено" на падение. Таким образом, индекс Dow Jones должен восстановиться примерно через 385 дней (77 недель), или через год-полтора.

К слову, после Черного понедельника в октябре 1987 года, когда за один день индекс Dow упал на 23% и провалились многие инвесторы, отскок все-таки состоялся через 262 будних дня, это чуть более года. А после того, как индекс обвалился в сентябре 2001 года, ему потребовалось около двух лет, чтобы вернуть все потерянные отметки.

«Потребуется время, чтобы отработать те уровни цен, которые мы видели", - сказал глава Sundial Capital Research Джейсон Гупферт.