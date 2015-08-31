Отчеты по рынку труда могут остановить ФРС, но вряд ли это сделают

Отчет по рабочим местам, который выйдет меньше чем за месяц до того, как начнется ключевое заседание Федеральной резервной системы, ждут многие аналитики. Решение по процентной ставке - всегда большое дело, но неясный отчет по рынку труда в августе, вероятно, может только испортить настроение центробанку. Но менять решений он не станет - так считает рынок, потому что ФРС уже сделала несколько официальных заявлений: в публичных выступлениях и в интервью — о том, что уже есть все условия для подъема ставок.

Одним из этих условий является уверенность в том, что инфляция возвращается к своей цели. Другое условие - дальнейшее "совершенствование" на рынке труда. Самое главное в отчете по рабочим местам, который выйдет в пятницу, - это действительно первое предложение, а вот что там будет — настоящая тайна. Рост количества вакансий уже был довольно хорошим - в среднем 212 тыс. новых рабочих мест каждый месяц в этом году. Уровень безработицы снизился до 5,3% с пика в 10% в 2009 году.

Инфляция, с другой стороны, значительно ниже целевого уровня ФРС в 2%. В прошлом месяце инфляция составила только 0,3%, и это намного ниже необходимого. Есть, конечно, альтернативные способы измерения инфляции, где спад будет не настолько большой, хотя до сих пор снижение очевидно. Так называемый базовый PCE, который исключает неустойчивые цены на энергоносители и цены на продовольствие, за последние 12 месяцев, заканчивающиеся в июле, вырос на 1,2%. А так называемое усеченное среднее PCE — способ расчета инфляции, где «горячие» и «холодные цены» не учитываются - вырос на 1,6% в июле, сообщает ФРБ Далласа. И самое интересное - ни один из этих показателей не отражает изменений в экспорте со стороны гигантского Китая в августе, когда тот девальвировал свою валюту.

Внутри ФРС до сих пор ведутся большие споры о направлении цен. В своем интервью CNBC в пятницу вице-председатель ФРБ Стэнли Фишер заявил, что его уверенность в том, что инфляция вернется к цели, была "довольно высокой". После него на том же канале президент ФРБ Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота сказал, что прогноз инфляции был настолько непрочным, что ослабление политики заставит его пересмотреть.

Все, что нужно сказать, это что отчет о рабочих местах, который постоянно удивляет рынки, или данные о среднем заработке работников, скорее всего, не улучшат перспективу ФРС на рынке труда. Но плохие цифры, напротив, могут переметнуть многих к лагерю, который просит регулятора подождать немного дольше, прежде чем поднимать процентные ставки. В течение месяца, по прогнозам экономистов Credit Suisse, прибавилось только 180 тыс. рабочих мест. "Рост заработной платы, в соответствии с нашим прогнозом, вероятно, подтолкнет FOMC на «некоторое дальнейшее улучшение» критериев для потенциального повышения ставки, особенно если другие данные в отчете по занятости также укажут на уменьшение рынка труда", - говорят экономисты в аналитической записке.

Но экономический календарь США на этой неделе и так будет переполнен, даже без данных о рабочих местах. Основные релизы — это данные по поставками, продажам автомобилей, а также Бежевая книга и данные о торговле, а также выступления от главы ФРБ Бостона Эрика Розенгрен и главы ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер (оба, кстати, придерживаются абсолютно противоположных мнений касательно подъема процентных ставок).