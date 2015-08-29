ОБОБЩЕННЫЙ ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 31 АВГУСТА – 04 СЕНТЯБРЯ 2015г.

Важнейшие события, происходящие в последнее время на мировых рынках, порой вызывают неконтролируемые всплески волатильности необычайной мощности. Но, как показывает практика, через какое-то время все возвращается на круги своя, и прогнозы, которые, казалось бы, надо отправить на свалку истории, в итоге все-таки оказываются верными. Подобное можно было наблюдать и на предыдущей неделе:

- так, относительно будущего пары EUR/USD практически все индикаторы предсказывали ее рост, при этом, по мнению экспертов, его максимальной точкой должна была стать высота 1.1460. В реалиях же, за прошедшую неделю эта высота несколько раз переходила из рук «быков» в руки «медведей», становясь то уровнем сопротивления, то поддержки. Нарушив в начале недели все прогнозы аналитиков, пара наконец опомнилась и окончила семидневку именно там, где они и предсказывали – в зоне нижней границы недельного коридора – 1.1150;

- что касается пары GBP/USD, то наш прогноз о продолжении восходящего тренда до высоты 1.5800 оказался абсолютно верным. Протестировав эту высоту в понедельник и вторник, пара отбилась, спустилась к нижней границе указанного коридора и в среду, после нескольких попыток пробила его, рухнув значительно ниже ключевого уровня поддержки. В зоне 1.5550 пара провела всего несколько часов, после чего достигла минимума июля этого года;

- поведение пары USD/JPY в понедельник 24 августа напоминало летчика - камикадзе. Как и предполагалось, пара достаточно плавно спустилась до зоны 120.20, а затем – всего в течение одного часа! – рухнула почти на 400 пунктов, достигнув минимума января этого года. К чести экспертов надо отметить, что, как они и предсказывали, падение оказалось кратковременным, и очень скоро пара отыграла обратно вверх целых 550 пунктов;

- если же говорить о паре USD/CHF, то, как это уже неоднократно бывало, она в очередной раз продемонстрировала обратную корреляцию со своей старшей сестрой - EUR/USD. В результате она лишь немного – всего на 30 пунктов - не добралась до предсказанного уровня 0.9700.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD большинство аналитиков и индикаторов сходится во мнении, что Pivot Point на следующей неделе будет находиться на уровне 1.1200. При этом графический анализ на тайм-фрейме Η4 предполагает рост пары в начале недели до 1.1255 с последующим падением до уровня 1.1000. После этого ее волатильность должна будет удерживаться в границах 1.1000÷1.1150. Правда, существует и альтернативное мнение, которое поддерживают графический анализ на Н1 и 25% экспертов. Согласно их прогнозам, взлет пары в начале недели должен быть значительно более сильным и может достигнуть даже отметки 1.1480;

- для пары GBP/USD не исключена возможность один или несколько раз протестировать в начале недели минимум в районе 1.5330÷1.5350, после чего и 65% аналитиков, и графический анализ сходятся во мнении, что пара должна уйти вверх, отыграв львиную долю того, что потеряла на предыдущей неделе. Уровни сопротивления 1.5550 и 1.5640;

- в прогнозах относительно будущего USD/JPY 45% аналитиков и 71% индикаторов говорят о том, «быки» будут постоянно проявлять активность, подталкивая пару к отметке 123.30. В результате пара как минимум должна достигнуть зоны 122.20÷122.50, которая и станет сопротивлением для последующего бокового тренда. Основная поддержка на уровне 119.50, следующая – 118.00;

- если же говорить о будущем USD/CHF, то все индикаторы – и на H1, и на H4, и на D1 настаивают на росте пары. А вот что касается прогнозов экспертов и графического анализа, то они расходятся во мнении примерно 50% на 50%. Так, например, графический анализ на Н4 считает, что в начале недели пара должна упасть до поддержи в зоне 0.9390, а лишь затем отскочить вверх – к сопротивлению 0.9560. Если же верить анализу на D1, то в ближайшую неделю пара должна продемонстрировать уверенный рост к высоте 0.9900, а затем, в сентябре, и дальше – к 1.0000.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

