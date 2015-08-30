Аналитики назвали критическую цену на нефть, при которой финансовую систему России ждет крах

По мнению аналитиков Bloomberg, падение цен до $22,50 за баррель вызовет крах российской финансовой системы. Таковы в среднем оценки 30 экономистов агентства. Вчера нефть марки Brent закрылась на отметке $49,91 за баррель. «Терпимость населения России к экономическим невзгодам выше, чем в любой другой, даже полуразвитой стране», — считает экономист немецкого Berenberg Bank Вольф Фабиан Хунгерланд.

Экономист также говорит, что российский центробанк не начнет продавать резервы иностранной валюты, пока курс доллара не подскочит до 80 руб. По другим оценкам, валютные резервы могут задействовать, если цена на нефть упадет до $40 и будет около этой отметки до конца года — так считают 63% опрошенных экономистов. На данный момент ЦБ РФ не против ослабления рубля, и даже наоборот, вербально поддерживает его, потому что при слабом рубле компенсируются низкие цены на нефть. И даже если регулятор начнет вмешиваться в рынок, то только в ограниченном объеме, уверен экономист Raiffeisen Bank International Андреас Швабе: «Будет бессмысленно прожигать десятки миллиардов долларов при низких ценах на нефть. Но какие-то меры будут необходимы, чтобы не допустить рыночную панику, как в декабре 2014 года».

Прогноз экономистов на ВВП России к концу года — снижение на 3,7%, хотя еще в июле они говорили о падении на 3,5%. В 2016 году экономика уже вырастет минимум на 0,5%. По результатам опроса РБК, в конце года курс доллара составит 63,1 руб., а баррель нефти будет стоить больше $55.