EURvsUSD. Батл 27 августа 2015 года.

Доброе утро, уважаемые коллеги трейдеры!

Сегодня 27 августа 2015 года. 08,43 по Московскому времени.

Развернутый прогноз рынка в отношении пары Евро-доллар. После вчерашнего падения к уровням 1, 1290 валютная пара закрепилась на уровне 1,1350-1,1360. Сформировавшийся отскок подтверждается отскоком и других фундаментальных инструментов рынка: золото отскочило от уровня 1117,19 долларов за унцию, индекс CAC40 формирует фигуру разворота от точки 4620, нефть показала признаки подъема.

В целом можно говорить о том, что от настоящих позиций можно выбирать по паре Евро-доллар точки для покупке с перспективой.

В настоящий момент есть сопротивление на уровне 1,1360, что в этом флэте приведет к откату пары на уровень 1.132*, от которого мы планируем начать покупки с целью 1.1414, 1.1444, 1.1500. Альтернативный сценарий может проявиться при пробое уровня 1.1320 и закреплении пары ниже этого уровня.

Новости сегодня выходят по макроэкономики США в 15.30 и 17.00 по Московскому времени.

Успешной торговли и попутного тренда.

Артем Попов