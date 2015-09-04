Опережающее сглаживание. Разрыв шаблона.

Иногда заявляю среди знакомых математиков, что кластерный фильтр может убирать краевой эффект (перерисовываюшийся край) в любом фильтре с приемлемым результатом. Правда, потом меня начинают расстреливают всякими умностями. К сожалению, не всегда удается изменить шаблонные взгляды. Что ж, сегодня приведу пример в подтверждение своих слов.

Итак, для создания перерисовывающегося индикатора (фильтра с краевым эффектом) выбрал вейвлет Хаара. И затем использовал значения этого индикатора вместо цены в алгоритме ClusterSMA. Результаты получились весьма показательные. Подробности в видео от 1.09.2015. Новая версия для самостоятельных экспериментов уже опубликована.





Индикатор ClusterSMA для тестирования:

Начало проекта: Опережающее сглаживание. Ремонт индикаторов.



Статья по теме: Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени

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