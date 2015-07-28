Опережающее сглаживание. Ремонт индикаторов. Видео.

Недавно презентовал среди своих один из алгоритмов, так сказать, опережающего сглаживания. Попросили выложить в открытый доступ то, что не жалко. Мол, будет куда ссылаться. Поэтому решил переписать весь проект на MQL и результаты опубликовать здесь.



На днях закончил переписывать только первый расчетный модуль. Сразу поделюсь результатами на примере ремонта простой скользящей средней (SMA). На самом деле проект перевода на MQL всего алгоритма только стартовал, поэтому, скорее всего, буду выкладывать видео по мере добавления новых плюшек. В общем, смотрите коротенькое видео.









P.S. После записи видео, в новом индикаторе была найдена ошибка. Повторный тест индикатора SMA+Cluster показал улучшение большинства результатов. Например, прибыль по USDMXN составила 6451.42$ вместо 5138.83$.



Статья по теме: Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени

Индикатор ClusterSMA для тестирования:

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