Евро-доллар. 26.08.2015

Доброе утро, уважаемые трейдеры.

Сегодня 26 августа 2015 года. 7.54 минуты по Московскому времени. Котировка пары Евро-доллар 1.1495

Сегодня и сейчас ключевыми точками для пары выступает точка 1,1485 - сигнал для входа в продажу с целью 1,1444.

Данные макростатистики в 15.30 по Московскому времени - заказы на товары длительного пользования США.

Если валютной паре по завершении этого часа не удастся закрепиться на уровне ниже 1500 то стоит присматриваться к формированию покупки до уровня 1555.

Основной прогноз - продажа до уровня 1444/1415/1395. В этом диапазоне сформируется восходящее движение к целям 1555 и 1625.

Успешных торгов и попутного тренда!

Аналитический отдел Trend news