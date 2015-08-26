Евро-доллар. 26.08.2015
Аналитика и прогнозы

Евро-доллар. 26.08.2015

26 августа 2015, 06:59
ArtiomUrievitch
ArtiomUrievitch
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Доброе утро, уважаемые трейдеры.

Сегодня 26 августа 2015 года. 7.54 минуты по Московскому времени. Котировка пары Евро-доллар 1.1495

Сегодня и сейчас ключевыми точками для пары выступает точка 1,1485 - сигнал для входа в продажу с целью 1,1444.

Данные макростатистики в 15.30 по Московскому времени - заказы на товары длительного пользования США. 

Если валютной паре по завершении этого часа не удастся закрепиться на уровне ниже 1500 то стоит присматриваться к формированию покупки до уровня 1555.

Основной прогноз - продажа до уровня 1444/1415/1395. В этом диапазоне сформируется восходящее движение к целям 1555 и 1625.

Успешных торгов и попутного тренда!

Аналитический отдел Trend news 

#новости, форекс, прогноз, евро-доллар