Нефть обрушила рубль, но россияне уже привыкли к кризисам

Снижение цен на основной экспортный продукт России — сырую нефть — отправило рубль к его самому слабому уровню начиная с января. Это угрожает увести экономику страны еще глубже в рецессию. Нефть марки Brent впервые с марта пересекла отметку в 45 долларов за баррель, и сегодня доходила до цены в 42,88 долларов. Сейчас, в 19.25 мск, октябрьский фьючерс стоит $43,49 за баррель.

Основная сессия на Московской бирже закончилась для рубля уровнями 70,9 по отношению к доллару и 80 — к евро. Напомним, в 2015 году в это время доллар стоил 36 рублей.

Новые валютные и нефтяные беды оставляют Кремлю мало пространства для маневра. Власти заявили, что не имеют достаточных резервов для поддержки национальной валюты, как, к примеру, это было сделано в 2009 году. Слабый рубль толкает инфляцию выше 15%, и у Центробанка практически нет рычагов дальнейшего воздействия. Он не может сокращать ставку, чтобы попытаться снова завести экономику, которая во втором квартале упала на 4,6% в годовом выражении.

«Мы можем забыть о сокращении процентной ставки до тех пор, пока нефть не начнет расти и тем самым не облегчит давление на рубль», — говорят аналитики. Слабый рубль приведет к росту расходов — как для потребителей, так и для бизнеса. Снижение инвестиций в предприятия приведет к ухудшению перспектив российской экономики на ближайшие полгода.

По словам Кремля, худший период нынешнего кризиса в России был пройден этой весной. С тех пор и рубль, и нефть на какой-то период восстановились. Центробанк начал было снижать процентную ставку, которую был вынужден экстренно поднять в конце прошлого года, чтобы поддержать рубль. Однако сегодня министр экономики, Алексей Улюкаев, предупредил, что цены на нефть могут упасть и ниже 40 долларов за баррель. На прошлой неделе о перспективах долгосрочного удешевления черного золота до $30 - 40 говорил президент нефтезависимого соседа России, Казахстана — Нурсултан Назарбаев.

В понедельник в своей записке для клиентов Сбербанк писал, что в центре внимания — ожидание момента, когда стабилизируется цена на нефть. Это сегодня единственный фактор, способный поддержать рубль.

На сегодняшний момент Россия уже в рецессии. По официальным прогнозам правительства, ВВП за 2015 год сократится на 3%. Однако аналитики считают, что эти прогнозы выглядят излишне оптимистично. Россия пострадала еще и от западных санкций, а это отрезает компаниям возможность кредитоваться на Западе. В условиях обрушения нефтяных цен это дополнительно очень сильно бьет по экономике страны.

Тем не менее, ослабление рубля защищает федеральный бюджет от тяжелых деформаций. Напомним, российский бюджет получает около половины своих доходов от продажи энергоносителей. Поэтому решение ослабить рубль, а не тратить валютные резервы, может поддержать экономику за счет экспортеров и в долгосрочной перспективе привести к росту.

С другой стороны, слабая валюта усиливает инфляцию и серьезно влияет на доходы домохозяйств. Иными словами, граждане России сталкиваются с существенным снижением доходов в реальном выражении. Однако пока нет никаких признаков того, что экономический кризис как-то вредит популярности Владимира Путина среди населения. Опросы неизменно показывают поддержку президенту на уровне 80% и выше.

Россияне спокойно отреагировали на новый обвал рубля — гораздо спокойнее, чем в декабре, когда разразилась настоящая покупательская паника: люди скупали доллары и товары длительного пользования.

Экономисты говорят: «Русские отлично подготовлены психологически, ведь они только недавно прошли через аналогичный обвал собственной валюты».

Банки не сообщают о лихорадочном увеличении продаж валюты: процесс не выходит за рамки обычного спроса в курортный сезон. Ведущая розничная сеть бытовой электроники, MVideo, тоже в своих отчетах сообщает, что увеличения продаж не наблюдается.

Директор Левада-Центра, Лев Гудков, сказал в интервью Wall Street Journal, что чтобы вызвать значительный рост недовольства властью, падение уровня жизни должно быть гораздо более сильным, чем сейчас.

Средний россиянин говорит: «Голода нет. Мы просто ждем. Те, кто выжил в кризисах 1998 и 2008 годов, не боятся года 2015».