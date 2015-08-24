WORLD OF TRADE

После того, как на рынке сократились ожидания повышения ставки ФРС в сентябре, американская валюта ослабла против евро. Большинство участников рынка позакрывали лонговые позиции по «баксу» после выхода в свет протокола ФРС, содержание которого вызвало ряд сомнений по поводу подъёма ставок на сентябрьском заседании. Этот факт крайне негативно повлиял на доллар и поспособствовал росту единой европейской валюты до семинедельного максимума.

Дополнительную помощь единой валюте оказали сообщения о том, что главы финансовых ведомств стран-членов ЕС достигли соглашения с Грецией и уже согласован первый транш в качестве финансовой помощи 26 млрд.€.

В конце завершившейся недели торговля инструмента евро/доллар в боковом диапазоне сменилась ростом на фоне ослабления американского доллара. Курс евровалюты к «американцу» приравнялся к максимуму 2-х месяцев. Дело в том, что инвесторы склоняются к мнению о росте европейской экономики в дальнейшей перспективе, тогда как китайская экономика, вероятно, и дальше будет демонстрировать замедление, а это может повлиять на сроки повышения ставки Федрезервом.

Оттолкнувшись от психологического уровня 1.1000 вверх, цена начала уверенно расти, и завоевала на своем пути 2 уровня сопротивления: 1.1120 и 1.1250. По окончанию торговой сессии быки протестировали сопротивление 1.1360, в последние минуты все же пробив его выше. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и выше уровня своего сигнала.

рекомендации: SELL 1.1411 TP 1.14 SL 1.1475