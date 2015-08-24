Добрый день. Понедельник полдень.

Сегодня, 24 августа 2015 года, на валютных рынках произошло укрепление пары Британский фунт - Доллар США, по данному валютному инструменту подъем составил 970 пунктов, открытый интерес на рынках 54% лонгов и 46% шортов, объем от общего числа рыночных торгов составил не более 23% за сегодняшний день. Сейчас мнения о будущем валютной пары разошлись. Аналитики команды нашей компании ожидают продолжение подъема в ближайшие несколько дней с целью пробоя сложившего в течении последнего месяца бокового движения, т.е. подъем выше 1.5721. Аналитики компании Trading Center говорят о преобладании рисков снижения. В связи с этим мы рекомендуем наблюдать за поведением, воздерживаясь от сделок по данной валютной пары до подтверждения пробоя уровня 1, 5721.

Пара Eurusd консолидируется.

Торги по настоящему валютному инструменту в течение дня проходят в границах линий 1,1462 и 1,499 – попытка очередного пробоя уровня быками не удалась, в связи с этим возрастает вероятность падения пары к 1,1370. Будьте внимательны, тем временем, в еврозоне в центре внимания обсуждения трейдеров и рынков следующие события.

Агентство Dow Jones Newswires, ПРАЙМ сообщает, что Министерство экономики Германии не придает особого значения новостям из Китая. Влияние обвала фондового рынка Китая на экономику Германии не будет слишком большим, так как лишь 6,6% экспорта страны приходится на долю Китая, говорит представитель Министерства экономики Германии. По ее словам, динамика роста экономики Германии зависит в основном от ситуации в Европе.

"Прямое влияние на экономику Германии должно быть незначительным", - говорит она, отмечая, что в целом немецкая экономика сильна.

Фондовый индекс DAX ранее в понедельник впервые с января упал ниже порогового уровня 10 000, потеряв более 3% на фоне опасений относительно резкого падения на фондовом рынке Китая и других стран Азии.

В тоже время Греция вновь в состоянии выборов.

АФИНЫ, 24 августа. (Dow Jones). После того как на прошлой неделе Алексис Ципрас заявил о своей отставке с поста премьер-министра, Греция готовится к выборам. Тем временем оппозиционные партии одна за другой пытаются сформировать правительство, из-за чего объявление даты выборов откладывается.

В понедельник "Народное единство" – новая левая партия, состоящая из вышедших на прошлой неделе из возглавляемой Ципрасом "СИРИЗЫ" членов, - предприняла попытку создать в парламенте коалиционное большинство. Ожидается, что эта попытка будет не более успешной, чем недавние действия оппозиционной консервативной партии "Новая демократия", которые закончились неудачей.

Лидер "Народного единства" Панайотис Лафазанис признал, что не может сформировать новое правительство под своим руководством, но сказал, что не оставит попыток в течение отведенных законом трех дней.

По истечении этого срока президент Греции Прокопис Павлопулос должен назначить переходное правительство во главе с председателем Верховного суда, которое будет работать до проведения выборов. Наиболее вероятно, что выборы состоятся 20 сентября, хотя официально это может быть подтверждено только через несколько дней.

Официальный представитель правительства Ольга Геровасили сказала в воскресенье, что "по состоянию на сегодняшний день, 20 сентября – вероятная дата выборов".

Это будет третье волеизъявление греческих избирателей в этом году: в конце января они приняли участие во всеобщих выборах, а 5 июля – в референдуме по предложениям международных кредиторов.

Парламентское большинство невозможно сформировать без участия "СИРИЗЫ", поэтому выборы, видимо, неизбежны. Dow Jones Newswires, ПРАЙМ Copyright (c) 2015 Dow Jones & Company, Inc.

В завершении сегодняшнего обзора, обратимся к ситуации с Российским рублем. Девальвация, выполненная Китаем, дала новый виток валютных войн. Волна взрыва увеличила волатильность на европейских рынках, нефть осела к уровням 44 доллара за баррель, вход на рынок плавающего курса тенге Казахстана в целом сильно пошатнули рынок рубля. Сегодня его биржевые курсы в течение дня в плотную подошли к 71 рублю.

Будьте внимательны и успешной Вам торговли,

Артем Попов, руководитель аналитического отдела Trend news, Уральская инвестиционная палата.