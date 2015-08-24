Анализ и прогноз валютных пар Евро-доллар, доллар-франк, фунт-доллар на 24.08.2015

Добрый день, уважаемые читатели.

Пятница закончилась грандиозным ростом пары Евро-доллар, сегодня мы находимся на уровне 7 месячного максимума.

Итак, что стоит ожидать и учитывать при внутредневной торговле.

Прежде всего обращаю ваше внимание на относительно ровный безновостной фон - простор для торговли по техническим уровням. Обращайте внимание на динамику индексов САС 40 и SP500. Да, да. Внимательно смотрите за их трендом и движениями внутри дня.

Итак, пара Евро-доллар. Прогноз по данному инструменту сегодня, на фоне выставляемых Грецией на продажу курортов и аэропортов, коррекция к уровню 1,1433-1,1425, с последующим ростом к уровню 1,1500, а также 1,1585 (уровень Фибоначи 161.8). Рост поддерживается общим нисходящим трендом на индексах, а также продолжающимся падением по валютным парам с Долларом во главе, особенно Доллар-швейцарский франк.

Альтернативный сценарий - прорыв ниже 1,1415 к 1,1370 - это маловероятный углубленный откат перед продолжением роста.

Подробнее остановимся на валютной паре доллар-швейцарский франк. Уровень сопротивления 0,9442 - точка консолидации, подготовки к дальнейшему падению к уровню 0,9237.

Британский фунт-Доллар США. В момент написания статьи данный валютный инструмент начал падение к уровню 1,5628. От которого планируется попытка быков пробить боковой тренд последних месяца по верхней границе 1.5699