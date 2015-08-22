ФРС, не торопись повышать ставки! Это плохая идея

Во второй половине сентября должно пройти заседание ФРС, которого очень ждут мировые рынки, а эксперты давно делают прогнозы, осмелится ли регулятор впервые за многие годы поднять базовые ставки? Однако, для самой ФРС решение повысить ставки станет довольно проблематичным, уверен глава DoubleLine Capital Джеффри Гундлах.

Гундлах - весьма авторитетный эксперт по долговым рынкам, его иногда называют преемником Билла Гросса. Главная проблема для ФРС в том, что цены на "мусорные" облигации сейчас упали до минимальных за четыре года отметок.

"Повышать ставки, когда "мусорные" облигации находятся почти на четырехлетнем минимуме, - плохая идея", - сказал Гундлах в интервью агентству Reuters. Он также добавил, что если ФРС все же повысит ставку осенью, она рискует «открыть ящик Пандоры», а само первое повышение станет стартом нового цикла ужесточения монетарной политики. Кроме того, помешать американскому регулятору должно замедление китайской экономики, потому что она является второй по величине в мире. Снижение темпов роста ВВП Китая несет за собой большую угрозу, и пора бы ФРС обратить на это внимание.

Впрочем, уже в прошлом году, когда многие инвесторы говорили, что ставку повысят летом 2015 года, Гундлах уверял, что этого не произойдет - и он был прав. К слову, фонд Гундлаха The Total Return благодаря точности своих прогнозов пользуется огромным спросом у инвесторов. В июне этого года фонд привлек $81,7 млн клиентских средств, в июле - $380,4 млн.

Почему же Гундлах заговорил о высокорисковых облигациях? Дело в том, что компании энергетического сектора уже сейчас имеют самую высокую долговую нагрузку в истории. А на фоне падения нефтяных котировок кредитные риски этих компаний вообще взлетели до небес. Эксперты из UBS говорят, что в ближайшее время мы увидим дефолты в этом секторе, а если ФРС повысит ставку, то это будет даже целая серия дефолтов. Многие компании нефтяного сектора могут в момент обанкротиться, а вслед за ними могут «заразиться» и другие секторы.