Азиатские фондовые индексы во главе с Shanghai Composite снова упали

Сегодня на фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона опять царил красный цвет. Азиатские фондовые рынки снова поддались нервозности по поводу падающего юаня, а взрыв бомбы в Таиланде добавил в регион нестабильности.

Shanghai Composite сегодня служил лидером падения: он потерял 6,12%. Инвесторы продолжают бояться за юань, и эти страхи затмевают даже позитивные данные по ценам на жилье. А между тем, стоимость жилья росла в июле уже третий месяц подряд, указывая, что такой важный для страны рынок недвижимости, скорее всего, уже достиг дна и начал медленно подниматься наверх. Впрочем, крупнейший застройщик страны China Vanke в Гонконге снизился на 0,2%, но его акции, торгующиеся в Шэньчжене, обвалились на 3,7%. Бумаги Poly Real Estate на торгах в Шанхае потеряли 8,3%. Очень сильно пострадали коммунальный и промышленный сектора.

Hang Seng потерял меньше, но все же распрощался с 1,51% своей стоимости. Здесь основные проблемы испытывают страховщики. По оценкам Credit Suisse, взрывы в порту Тяньцзинь принесли страховому сектору региона и страны в целом общие потери на 1 — 1,5 млрд долларов.

Nikkei скользнул вниз на 0,3%. Здесь на внутридневных торгах погоду определяли в основном корпоративные новости. В центре внимания была корпорация Toshiba. Промышленный конгломерат в ближайшее время может объявить состав нового руководства и, по сообщениям японской деловой прессы, может пересмотреть свои финансовые отчеты за 2011 — 2012 гг. в сторону уменьшения. В итоге акции компании колебались в течение дня, но закончили торги на линии флэта. Банки подросли: более чем по 1% прибавили Mizuho Financial и Mitsubishi UFJ Financial Group.

S&P/ASX упал на 1,2%. Австралийский индекс по-прежнему болезненно реагирует на события в Китае. Аппетит местных инвесторов к риску неумолимо снижается. Среди отстающих — прежде всего банковский сектор: Australia and New Zealand Banking Group закончила день в минусе на 2%. Розничный продавец электроники Dick Smit Holdings — сегодняшний рекордсмен австралийского рынка: на неудачной квартальной отчетности он потерял сегодня 16,5%. Между тем, сегодняшние минутки последнего заседания Резервного Банка Австралии (на котором ставка была оставлена на прежнем уровне) показали мнение управляющего совета регулятора: экономика приспосабливается к концу бума инвестиций в добывающую отрасль.