ОБОБЩЕННЫЙ ФОРЕКС-ПРОГНОЗ НА 17-21 АВГУСТА 2015г.

Для начала несколько слов о прогнозе на предыдущую неделю:

- для пары EUR/USD большинство экспертов предсказывали движение вниз, и лишь 19% из них говорили о продолжении восходящего тренда. Практика показала, что мнение большинства далеко не всегда оказывается верным – начиная с понедельника, пара резко пошла вверх, не задумываясь пробила сопротивление на уровне 1.1050 и успокоилась, лишь достигнув июльского максимума на высоте 1.1210;

- ситуация с GBP/USD оказалась почти такая же – более-менее правильный прогноз дал лишь графический анализ, который, вопреки мнению аналитиков, предсказал боковой тренд с поддержкой 1.5460 и стремление пары пробить сопротивление 1.5540. Это и произошло, после чего указанное сопротивление превратилось в уровень поддержки;

- пара USD/JPY, как и предполагалось, с ходу попыталась достичь июньского максимума, но сумела лишь покорить высоту 125.25. После этого, в полном соответствии с предсказаниями графического анализа, она резко покатилась вниз и перешла в боковой тренд с поддержкой в зоне 124.15;

- если говорить о прогнозе для пары USD/CHF, то, в целом, его можно считать сбывшимся. Был предсказан боковой тренд с Pivot Point на уровне 0.9840 с сопротивлением на уровне 0.9900 и поддержкой 0.9800. Именно в этом коридоре пара и двигалась всю первую половину недели, после чего опустилась ко второй поддержке в зоне 0.9710 и продолжила боковое движение.

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Прогноз на предстоящую неделю:

Обобщая мнения 35 аналитиков из ведущих мировых банков и брокерских контор, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

- относительно будущего EUR/USD, 23% экспертов говорят о продолжении восходящего тренда с конечной целью 1.1280, их поддерживают и 56% индикаторов. 23% аналитиков считают, что пара должна уйти вниз, а 46% указывают на боковой тренд с Pivot Point на уровне 1.1110. При этом и индикаторы, и графический анализ указывают на возможное снижение пары в начале недели до поддержки 1.1035. Следующая поддержка в зоне 1.0960;

- для пары GBP/USD большинство аналитиков предсказывает падение до уровня 1.5550. При этом индикаторы и графический анализ говорят о том, что в начале пара должна достигнуть высоты 1.5690. Наклонная линия поддержки для такого восхождения хорошо видна как на графиках Н1, так и на Н4. Если говорить о графическом анализе на D1, то он указывает на то, что в течение ближайших двух недель пара предпримет несколько попыток пробить поддержку 1.5550 и, если это ей удастся, опустится до уровня 1.5200. После этого последует отскок к 1.5650;

- в прогнозах относительно USD/JPY наблюдается практически полное единодушие - боковое движение пары в коридоре 123.75÷125.30 с Pivot Point 124.60. При этом графический анализ на D1 говорит о том, что одна из попыток пары достичь высоты 126.00 может оказаться успешной. Произойти это должно в самом конце августа;

- если говорить о будущем USD/CHF, то здесь, с большой долей вероятности, мы будем наблюдать продолжение восходящего тренда, старт которому был положен еще в последней декаде июня. Лучше всего этот восходящий коридор виден на Н4. Сейчас пара находится почти у нижней его границы – 0.9710, от которой и следует ожидать отскока вверх к 0.9900. После этого можно ожидать перехода пары в боковой тренд с поддержкой в зоне 0.9500, как это уже было в марте-апреле этого года.

Роман Бутко, NordFX и Сергей Ершов

