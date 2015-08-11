В США впервые разоблачили инсайдерские операции с участием хакеров
Законы

В США впервые разоблачили инсайдерские операции с участием хакеров

11 августа 2015, 11:56
EgValian
EgValian
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Факт раскрытия инсайдерской информации при помощи хакеров говорит об уязвимости финансовых рынков. Как сообщает Blooomberg, американские власти раскрыли схему, в которой участвовали хакеры, воровавшие корпоративные сообщения, и передавали их соучастникам, которые использовали полученную информацию в операциях с акциями десятков компаний. Сегодня всем участникам схемы предъявят обвинения в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Хакеры взломали серверы лент раскрытия PRNewswire Association LLC, Marketwired и Business Wire (подразделение Berkshire Hathaway Inc. Уоррена Баффета) и получали с их помощью секретные данные. Соучастники хакеров — игроки на рынке в США - использовали полученную информацию на торгах акциями Boeing, Hewlett-Packard, Caterpillar, Oracle и др. По данным следствия, участники схемы заработали более $30 млн.

#акции11, США, хакеры