Кажется, ОПЕК готовится к экстренному заседанию

Такие слухи подтверждает издание Bloomberg. По информации агентства, страны-участницы ОПЕК сейчас обсуждают возможность провести экстренное заседание из-за того, что цены на нефть упали слишком резко. Такое заявление сделал сегодня министр энергетики Алжира Салах Хебри.

По его словам, цены на нефть упали более чем на 25% с пика 2015 года, зафиксированного в июне, тем самым обозначив «медвежий» тренд на нефтяном рынке. Сентябрьские фьючерсы на нефть Brent в понедельник падали ниже $48,5 за баррель.

Следующее плановое заседание ОПЕК в Вене должно состояться 4 декабря, но, по словам Хебри, страны ОПЕК могут созвать и внеочередное заседание. Нефтяные котировки упали в связи с «избыточными поставками нефти, снижением спроса в Китае и соглашением по Ирану, оказавшим свое влияние на рынок», отметил алжирский министр.

В последний раз, 5 июня, картель принял решение сохранить квоту на добычу нефти в 30 млн баррелей в сутки, чтобы защитить свою долю рынка в условиях растущего производства сланцевой нефти в США. На долю ОПЕК приходится около 40% мировой добычи нефти.