Азиатские рынки закрылись в понедельник в плюсе, китайские акции выросли

По итогам торгов 10 августа фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона выросли, а японский Topix обновил сегодня максимум за последние восемь лет. Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific поднялся на 0,3%. Японский Nikkei 225 вырос на 0,41%, более широкий индекс Topix - на 0,72% - до рекордных с июля 2007 года 1691,29 пункта. Китайский Shanghai Composite вырос на 4,93%, тогда как гонконгский Hang Seng упал на 0,13%. Австралийский S&P/ASX 200 в понедельник поднялся на 0,63%, тайваньский Taiex - на 0,3%, а южнокорейский Kospi потерял 0,35%.

В выходные стало известно, что стоимость китайского экспорта рухнула в июле на 8,3% в годовом выражении (в долларах). Аналитики Bloomberg в среднем ожидали снижение экспорта на 1,5% после роста на 2,8% в июне. Падение импорта в Китай усилилось с 6,6% до 8,1%. Внешнеторговый дефицит в июле составил $43 млрд.

Слабые статданные дают повод экспертам говорить о том, что правительство может скоро принять какие-то новые меры для поддержания рынка акций. Сегодня позитивными стали слухи о возможном слиянии или объединении операций крупнейших судоходных компаний страны - China Ocean Shipping Group Co. (COSCO Group) и China Shipping Group. Акции этих компаний сегодня не торговались, однако другие компании сектора - China Shipbuilding Industry Co., China Coal Energy Co. и China United Network Communications Ltd. - подросли на максимально дозволенные 10% по итогам сессии.

Акции Japan Display Inc. (образована в результате объединения подразделений Sony, Toshiba и Hitachi) подскочили сегодня в цене на 15%, когда компания сообщила о возврате к прибыли в прошлом квартале.

Акции Tokyo Electric Power Co. упали на 6,2%, когда прошла новость о том, что оператор АЭС "Фукусима" не вошел в число компаний, которые будут добавлены в индекс Nikkei 400 по результатам ежегодного пересмотра. Акции Toshiba Corp. упали на 1,4% - ее бумаги исключат из расчета Nikkei 400 в конце этого месяца.