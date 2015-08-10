Инвесторы теперь бегут из американских акций

Кажется, инвесторы торопятся покинуть американский фондовый рынок и переложить свои деньги в Европу и Японию — там, по их мнению, сейчас лучшее место для их денег. Бычий рынок, который длится в США уже более шести лет, скоро может подвергнуться серьезной коррекции. "То, что инвесторы выводят деньги из акций США, кажется, указывает на какие-то опасения по поводу будущего", - говорит Алина Лами, старший аналитик Morningstar.

"Великий выход" из американских акций начался около года назад, но набрал обороты в 2015 году. Уже за прошедшие полгода инвесторы забрали $64 млрд из фондов США и вложили $158 млрд новых денег в международные фонды акций, по данным Morningstar. Одна из причин, почему инвесторы устроили такой спринт за рубеж, это практически «плоское» поведение американских ценных бумаг в этом году, тогда как европейские и японские акции почти удвоили свои котировки. Японский Nikkei вырос почти на 19%, а немецкий DAX поднялся на 17%.

"Деньги уходят из США, где регулятор стал менее гибким, туда, где центральный банк лучше адаптируется к современным реалиям", - говорит Майк Макглоун, директор по исследованиям в ETF Securities в Нью-Йорке.

Экономика США растет в хорошем (но не отличном) направлении. Этого достаточно для Федеральной резервной системы, чтобы поднять процентные ставки в сентябре. Даже после повышения ставки экономика США по-прежнему будет расти, но перспективы роста в большой корпоративной сфере несколько туманны.

В других регионах центральные банки накачивают деньгами их экономики, чтобы получить ее рост. Когда США сделали то же самое после Великой рецессии, это вызвало огромные прибыли в акциях. Инвесторы ожидают аналогичного эффекта в Европе и Японии. Эти два региона выглядят особенно хорошо, потому что их экономика в значительной степени зависит от экспорта. Курс иены и евро резко упали по отношению к американскому доллару в прошлом году, и эта тенденция, вероятно, сохранится, если ФРС поднимет ставки. В результате должен быть экспортный бум в Японии и Европе, а их продукты будут выглядеть еще дешевле.

"Мы считаем, что Япония по-прежнему имеет большой потенциал, - говорит Брайан Леунг, инвестиционный стратег банка Bank of America Merrill Lynch. - Она по-прежнему не выглядит слишком богатой по историческим меркам".

Обратите внимание, что никто не говорит о том, что происходит с деньгами в развивающихся рынках. Их очень сильно «побили» в этом году, и, скорее всего, это будет продолжаться, говорит Леунг.

"Великий выход" не является совершенно новым явлением, говорит Шелли Антониевич, старший экономист в Investment Company Institute, хотя инвесторы не забирали много денег из США с 2012 года. То, что действительно отличает этот год, это массовый «переезд» денег из американских активов, которые были на подъеме в течение многих лет, - из ETF. Самый популярный ETF в Америке (фонд SPY, который отслеживает S&P 500) потерял $42 млрд в этом году - больше, чем терял в любой предыдущий год, говорит Макглоун из ETF Securities.

В то время как инвесторы, кажется, тщательно делают ставки, основанные на анализе состояния макроэкономики, они не поставят больших рекордов на рынке. "Это происходило много раз в прошлом, когда инвесторы забирали свои деньги из этого класса активов только чтобы увидеть, что акции улучшатся впоследствии", - предупреждает Лами из Morningstar.