Золото подорожало в ожидании данных по рынку труда США

В пятницу днем на европейских торгах цены на золото подросли, поднявшись с пятилетнего минимума. Инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии выхода отчетов по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Эти отчеты выйдут сегодня днем. Цена на золото демонстрирует положительную динамику — к 11:13 мск декабрьский фьючерс на золото торговался на уровне $1092,4 за тройскую унцию (+0,21%).

Министерство труда США обнародует также данные по безработице в стране за июль. По прогнозам аналитиков, уровень безработицы сохранится на отметке 5,3%, а рост числа рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики составит 215-225 тыс. Если статистика будет сильной, это даст повод ФРС повысить процентные ставки уже осенью этого года. Слабая статистика, наоборот, сможет поддержать цены на золото.

Вчера золото упало в цене, когда Минтруда США сообщило, что число первоначальных заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 270 тыс. с 267 тыс. неделей ранее. Аналитики ожидали большего увеличения — до 273 тыс.

В последнее время золото находится под сильным давлением из-за спекуляций, что в ближайшие месяцы Федеральная резервная система повысит ставки. Если это подтвердится, золото не сможет конкурировать с доходными активами в период растущей ставки.

В то же время фьючерсы на серебро с поставкой в ​​сентябре подросли на 0,53% - до $14,750 за тройскую унцию.