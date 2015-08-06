Отчеты по безработице в США не оправдали прогнозов

Согласно последним отчетам, на прошлой неделе число американцев, которые впервые обратились за пособием по безработице, выросло на 3 тыс. - до 270 тыс. Об этом сообщило Министерство труда США. Аналитики прогнозировали рост числа заявок на 5 тыс. - до 272 тыс. Неделей ранее было подано 267 тыс. заявок, этот показатель не был пересмотрен. Показатель заявок стабильно держится на уровне ниже 300 тыс. с начала марта, это может говорить об укреплении рынка труда и нежелании компаний увольнять сотрудников. Если еще ускорятся темпы роста занятости, то у Федеральной резервной системы будут все условия для повышения ставок уже в этом году.

В среднем число заявок за последний месяц снизилось до 268,25 тыс. с 274,75 тыс. Пособия продолжают получать 2,255 млн человек (по данным на конец предпоследней недели июля).

После этой новости пара EUR/USD упала до отметки 1,0877, однако затем вновь пошла в рост и к 16:25 мск она торговалась на уровне 1,0895.