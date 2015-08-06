Решения Банка Англии не удивили рынок, но фунт упал

Сегодня Банк Англии по итогам заседания решил не менять базовую процентную ставку, оставив ее на прежнем уровне в 0,5% годовых. Это решение совпало с прогнозами аналитиков. Кроме того, остались на прежнем уровне общие объемы программы QE регулятора — 375 млрд фунтов стерлингов. Это означает, что программа, средства которой были исчерпаны в октябре 2013 года, сейчас приостановлена.

В последний раз Банк Англии менял ставку 5 марта 2009 года - тогда она была снижена до текущих 0,5%, и это минимальный уровень ставки за 320 лет истории центробанка.

Пара GBP/USD резко упала после объявления итогов заседания Банка Англии — к 14:37 мск падение составляло 0,73% - пара торговалась на отметке 1,5489, хотя все утро была на уровнях около 1,56.