Торги в четверг на азиатских рынках закрылись в основном в красной зоне

Подавляющее большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона упало вслед за китайским рынком акций. Только японские торговые площадки торговались на позитиве, потому что инвесторы получили хорошие отчеты от компаний, а также обрадовались ослаблению иены к доллару.

По итогам торгов китайский индекс Shanghai Composite упал на 0,88%, гонконгский Hang Seng - на 0,57%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,13%, южнокорейский Kospi потерял 0,81%. Японский Nikkei 225 подрос на 0,24%, а более широкий индекс Topix - на 0,46%.

По данным Goldman Sachs, за июнь-июль китайские власти потратили примерно 900 млрд юаней ($145 млрд), чтобы остановить падение фондового рынка. Шанхайский индекс упал на 29% с пика, достигнутого 12 июня, поскольку трейдеры считают котировки акций из списка индекса неоправданно завышенными. Кроме того, участники немного боятся за китайские статданные, которые обнародуют в эти выходные. Экономисты, например, ожидают снижение экспорта из КНР на 1,5% в июле.

Сегодня акции японских экспортеров на фоне снижения иены подорожали - например, автопроизводитель Toyota Motor Corp. прибавил 1,5%. Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. выросли на 4,6%, когда оператор объявил о намерении выкупить акции на сумму до 100 млрд иен. Бумаги японского производителя молока Meji Holdings Co. подскочили на рекордные 18%, когда в компании улучшили прогноз годовой прибыли на 20%.

Акции Ebara Corp. упали на торгах в Токио на 7,4%, потому что чистый убыток компании вырос больше, чем ожидалось. Бумаги тайваньской высокотехнологичной компании Hermes Microvision упали на 10%, это падение продолжается уже 5 сессий.