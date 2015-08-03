Американские отчеты поддерживают доллар в понедельник вечером

Как сообщило сегодня Министерство торговли США, доходы американского населения в июне 2015 года выросли на 0,4% в месячном выражении. При этом аналитики ожидали роста только на 0,3%. А вот прогнозы по расходам оправдались — они выросли в июне на 0,2%. Майские данные по расходам были пересмотрены — рост составил 0,7% вместо ранее названных 0,9%. Доходы в мае выросли на 0,4%, а не на 0,5%, как указывалось ранее.

Похоже, американцы больше не испытывают сильных проблем с безработицей, поэтому их расходы растут. Кроме того, увеличилось число американцев, покупающих бензин по низким ценам, что также позитивно отразилось на экономике США во втором квартале. "Многие потребители до сих пор занимают выжидательную позицию и не торопятся увеличивать затраты, - считает старший экономист Ameriprise Financial Рассел Прайс. - В конечном счете, все зависит от того, насколько люди уверены в перспективах экономики страны в целом".

Однако, индекс занятости в производственном секторе от ISM оказался слабее ожидаемых — на отметке 52,7, тогда как аналитики прогнозировали 53,5 пунктов. На фоне этих новостей пара EUR/USD к 16:52 мск упала и торговалась на уровне 1,0979 (-0,04%), хотя в середине дня пара опускалась до 1,0945.