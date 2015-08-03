Фондовая Азия упала в понедельник из-за слабых отчетов Китая

Сегодня, 3 августа, торги на азиатских фондовых рынках завершились в отрицательной зоне — после выхода данных о замедлении темпов роста активности в производственном секторе КНР. Так, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific упал по итогам торгов на 0,8%. Китайский Shanghai Composite снова обвалился на 1,11%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%, японский Nikkei 225 - на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%.

Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая от Caixin в июле опустился до 47,8 пунктов по сравнению с 49,4 пункта в июне. Прогноз аналитиков - 48,3 пункта.



"К Китаю есть ряд серьезных вопросов, все больше опасений относительно того, что экономику КНР ждет "жесткая" посадка, - говорит аналитик IG Ltd. в Мельбурне Эван Лукас. - Август начался на негативной ноте".

За июль индекс Shanghai Composite упал на 14% - это самое сильное снижение с августа 2009 года — инвесторы реагировали на многочисленные сигналы об ослаблении экономики страны.

"Последние статданные показали инвесторам, что текущий уровень цен на фондовом рынке не поддерживается ни перспективами прибылей компаний, ни базовыми для экономики факторами, - говорит главный инвестиционный директор Jingxi Investment Management Ван Чжэн. - Несмотря на недавнее падение рынка, акции некоторых компаний по-прежнему являются слишком дорогими".

Акции PetroChina по итогам торгов сегодня упали на 4,9% вслед за падением цен на нефть. Котировки акций промышленных и технологических компаний тоже упали: акции Yonyou Network Technology Co. подешевели на 8,8%, Hundsun Technologies Inc. - на 9,3%.

Японский индекс Nikkei 225 сегодня впервые снизился за 4 сессии — и тоже из-за слабой корпоративной отчетности. Акции Nippon Sheet Glass Co. и Toyota Tsusho Corp., чьи квартальные итоги разочаровали инвесторов, подешевели на 8,6% и 5,8% соответственно. Акции нефтекомпаний Inpex Corp. и Japan Drilling Co. упали на 2% и 1,6%. А вот ценные бумаги Honda Motor, которая опубликовала в пятницу сильную отчетность за второй квартал, подскочили в цене на 8,8%.