Итоги европейских торгов в четверг: сессия прошла очень неплохо

По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы выросли — и вновь благодаря сильным квартальным отчетам крупных компаний. Так, сводный индекс Stoxx Europe 600 поднялся в четверг на 0,56% - похоже, индикатор может завершить июль максимальным месячным ростом за последние полгода. Британский FTSE 100 вчера подрос на 0,57%, германский DAX — на 0,4%, французский CAC 40 — на 0,58%.

"Показатели прибыли компаний очень хорошие, - говорит аналитик из Vontobel Asset Management Андреас Нигг. - Падение индексов в понедельник предоставило новым инвесторам возможность для входа на рынок. Кроме того, на волне сделок выросли котировки тех компаний, которые считаются потенциальными объектами для поглощений".

Акции Royal Dutch Shell Plc подорожали к концу сессии на 4,9%, когда компания сообщила о продаже доли своих акций (33,24%) японской Showa Shell Sekiyu KK за $1,4 млрд. Акции Nokia выросли на 7,5% на позитивных отчетах о прибыли и на фоне интересной новинки, анонсированной недавно — камеры для виртуальной реальности. Акции Deutsche Bank подорожали на 5,3% - банк утроил прибыль в прошлом квартале. Бумаги Siemens поднялись вчера на 4%, когда стало известно, что компания сократила чистую прибыль менее чем на 1% - до 1,36 млрд евро, тогда как эксперты ожидали только 1,03 млрд евро.

Акции итальянского Fiat Chrysler выросли вчера на 5,8% после изменения прогноза. А вот бумаги французского Renault упали в четверг на 8%, потому что по темпам роста прибыли концерн отстает от соотечественников из Peugeot.

Стоимость акций британской HellermannTyton Group Plc взлетела на 42%, когда Delphi Automotive Plc (бывшее подразделение General Motors Co.) объявила о покупке компании, выпускающей кабельное оборудование для автомобилей, за $1,7 млрд.