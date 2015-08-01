Америка призналась, что обманывает мир с 2011 года, объявляя темпы роста ВВП

В четверг были опубликованы данные по ВВП США за второй квартал, согласно которым экономика страны выросла на 2,3% за последние три месяца. Кроме того, министерство торговли вновь пересмотрело предыдущий показатель — в первом квартале, оказывается, экономика страны выросла на 0,6%, а не упала на 0,2%, как сообщали раньше. Однако, позже американские власти признались, что в период с 2011 по 2014 годы темпы роста ВВП США в среднем составляли лишь 2%, а не 2,3%, как заявлялось ранее.

"Изменение методики расчета", "новые оценки", "более точные данные" – Бюро экономического анализа при Министерстве торговли США вновь мастерски жонглирует цифрами, рассказывая о состоянии экономики. Получается, что с 2011 года официальные данные по росту ВВП в среднем были завышены на 0,3%. Иногда эти «нестыковки» были еще круче, например, рост ВВП в III квартале 2012 года составил не 2,5%, как заявлялось ранее, а всего 0,5%. И в целом в 2013 году темпы роста ВВП США по новым методикам расчета "снизились" с 2,2% до 1,5%.

Некоторые эксперты говорят, что восстановление экономики США после финансового кризиса 2008 года и рецессии в 2009 году стало самым слабым за 70 лет. Но об этом может говорить не столько официальная статистика, сколько тот факт, что в США уже практически постоянно завышают экономические показатели а затем, как бы задним числом, «пересматривают» их до более низких значений. Фактически государственные ведомства США манипулируют статданными. И ведь многие частные инвесторы и участники финансовых рынков открыто говорят об этом — уж слишком много стало внезапных и резких пересмотров показателей в последнее время.

К примеру, число американцев, которые потеряли работу во время кризиса в 2008–2009 гг., было намеренно занижено примерно на 800 тыс. человек, но сказали об этом только два года спустя. А в 2013 году вообще разразился скандал, когда резко упал уровень безработицы в США — как бы случайно это случилось прямо перед президентскими выборами осенью 2012 года. Позже бывший глава General Electric Джек Уэлч заявил, что данные эти были сфабрикованы. В прошлом году расхождение в первой и окончательной оценке по ВВП США за I квартал составило целых 3%. Сначала говорили о росте в +0,1%, и только полгода спустя неожиданно "выяснилось", что ВВП на самом деле упал на 2,9%. Не слишком ли большая "погрешность" в статистике для одной из наиболее развитых стран мира?

Американская экономика и правда превратилась в какой-то черный ящик: снаружи он весь такой блестящий, но что на самом деле у него внутри, известно лишь специалистам из Бюро экономического анализа. Их фокусы с цифрами уже всерьез подрывают доверие к достоверности экономических данных из США.



