Азиатские рынки закрылись сегодня ростом, все остальные подтягиваются за ними

По итогам торгов в среду фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показали рост - впервые за последние 6 торговых сессий. Инвесторы во всем мире продолжают ждать итогов заседания ФРС.

Так, сегодня сводный индекс региона MSCI Asia Pacific подрос к концу сессии на 0,4%, хотя за последние пять дней он упал на 3,5%. Японский Nikkei 225 единственный к закрытию упал на 0,13%, а Topix вырос на 0,27%. Акции Fanuc Corp. обвалились на 11%, когда производитель роботов снизил прогноз прибыли на 2015 год из-за сокращения спроса из Китая. Это и стало основной причиной снижения Nikkei 225. Акции Tokyo Electron Ltd. упали на 10,6% после ухудшения прогноза на будущий квартал. Немного позитива на рынок принесла новость о том, что розничные продажи в Японии в июне снизились на 0,8% в месячном выражении. Аналитики ждали более значительного снижения - на 0,9%.

А вот китайский индекс Shanghai Composite к концу дня вырос на 3,4%, еще больше запутав инвесторов — ведь последние три сессии он неумолимо падал - на 11%. Почти 97% акций компаний из списка индекса показали сегодня рост, но оборот торгов был минимальным почти за 2 месяца. С начала 2015 года прирост Shanghai Composite все еще составляет 17%. Акции China Cosco Holdings Co. в среду подскочили на 10%, а рыночная стоимость брокерских фирм снизилась: Citic Securities Co. - на 1%, Haitong Securities Co. - на 1,3%.

Гонконгский индикатор Hang Seng сегодня подрос на 0,47%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,71%, а южнокорейский Kospi опустился на 0,07%.

На фоне такого поведения азиатских рынков немного приободрились и европейские рынки. Скорее всего, американские торги тоже откроются позитивом, пока рынок не услышит итоги заседания ФРС.