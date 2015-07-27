Китайские акции снова рухнули, остальная Азия отправилась следом

На Шанхайской бирже произошла очередная распродажа фондовых активов.

Shanghai Composite обвалился на 8,5%. Во второй половине дня произошла массовая распродажа китайских акций, и индекс резко снизился до трехнедельного минимума. Во многом это произошло из-за официальных данных, которые показали падение промышленного производства страны на 0,3% в июне. Для сравнения: в мае показатель вырос на 0,6%, в апреле — на 2,6%. Плюс к тому, в пятницу шанхайская биржа снизилась после удивившего рынки PMI, который резко снизился до 15-месячного минимума.

Интенсивная распродажа развернулась в энергетическом, брокерском секторах и в недвижимости. China Oilfield Services, Sinopec и PetroChina потеряли по 10% каждая, равно как и Poly Real Estate, и Gemdale. Максимально допустимую дневную норму в 10% потеряли также и CITIC Securities, и China Merchants.

Аналитики говорят, что в краткосрочной перспективе настроения по-прежнему отрицательные, и есть некоторые сомнения в том, что усилия правительства будут иметь плоды. Эксперты не думают, что разгром фондового рынка уже закончился, и ждут дальнейшей волатильности на рынке в краткосрочной перспективе.

Hang Seng упал на 3,2% (до минимума за последние две с половиной недели).

Nikkei упал на 1%, до двухнедельного минимума. Основные экспортеры торговались в красной зоне, потому что иена укрепилась к доллару до максимума за последние две недели. Toyota Motor потеряла 1%, Nissan и Suzuki Motor снизились на 0,6% и 0,2% соответственно.

S&P/ASX увеличился на 0,4%. Едва ли не единственный индекс АТР, который закончил день в позитивной области — это австралийский индикатор. Отскочили вверх золотодобывающие компании: Evolution Mining вырос на 4%, Newcrest — тоже. BHP Billiton подскочил на 1%.

Kospi потерял 0,4%. Южнокорейский индекс на двухнедельном минимуме. Среди самых крупных неудачников — брокерские дома и фармацевтические компании. Hyundai Securities и Samsung Securities потеряли по 2,4% и 3,4%. Hamni Pharmaceutical и Hyundai Pharmaceutical рухнули на 7,1% и 4,4% соответственно. Hyundai Motor смог слегка компенсировать потери корейского индикатора: слабеющая вона может помочь увеличить экспорт. Автопроизводитель поднялся на 4,3%.