Рубль резко упал в понедельник утром: EUR/RUB выше 65,4

На валютных торгах сегодня утром российский рубль демонстрирует сильное падение против евро и доллара. К 11:33 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 59,013, а EUR/RUB — на уровне 65,432. Курс евро взлетел до 65,45 руб. примерно в 11:30 мск, доллар в этот момент стоил 59,039.

Напомним, рубль сильно обвалился уже на прошлой неделе, курс доллара вырос на 1,7 руб. (на 3%), курс евро - на 2,8 рубля (4,5%).

Рубль падает сегодня на фоне снижения цен на нефть (фьючерсы на Brent и WTI упали на 0,3-0,4%), при этом рост курса евро более выраженный, потому что единая европейская валюта растет к доллару, пара EUR/USD достигла отметки $1,1082.