Греческие переговоры вновь перенесли — они начнутся завтра

В пятницу, 24 июля, должны были начаться переговоры греческого правительства с кредиторами, однако «по техническим причинам» их перенесли на этот вторник. Об этом сообщили в Минфине Греции — по словам источника, никакой политической или дипломатической подоплеки в этом нет.

Таким образом, технические переговоры о предоставлении финпомощи Греции 86 млрд начнутся завтра. К слову, представители из ЕС, ЕЦБ и МВФ уже начали прибывать в Афины.

Financial Times пишет, что Афины неожиданно представили ряд требований переговорщикам — и даже определили набор тем, которые могут обсуждаться на переговорах, а также прописали, с кем те имеют право встречаться и даже в каком отеле им можно жить. Такие преграды, выдвинутые греческой стороной, могут говорить о проблемах на пути к достижению соглашения, пишет газета.

Напомним, что греческое правительство недавно направило запрос на получение помощи из европейского стабилизационного фонда, а в пятницу также подало заявку и на получение новых денег от МВФ. Парламент страны уже принял законопроекты, которые должны были послужить началом формальных переговоров с кредиторами о выделении финансовой помощи.

