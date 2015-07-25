Валюты развивающихся стран упали рекордными темпами

Неожиданное для всех мировых рынков замедление китайского производства вызвало опасения резкого снижения мировых цен на сырьевые товары. В свою очередь, это сильно ударило по сырьевым валютам. Товарный индекс Bloomberg, который отслеживает 20 национальных валют развивающихся стран, опустился до самого низкого с 2002 года показателя

Бразильский реал опустился до 12-летнего минимума против доллара. Растет озабоченность того, что кредитный рейтинг Бразилии будет сокращен. Национальный индекс страны, Ibovespa, отступил на 1,1%.

Южноафриканский рэнд опустился на 1,3% вслед за падением цен на золото до 12,6118 рэнда за доллар. Золото — один из основных экспортных продуктов ЮАР, и оно потеряло 3,3% по итогам прошедшей недели.

Российский рубль потерял за неделю 4,12% к евро (до 64,257 рубля за евро) и 2,65% к доллару (до 58,371 рубля за доллар). Основной экспортный продукт России — нефть, а она сейчас устойчиво падает. Впервые более чем за три месяца Brent опустилась ниже $55 за баррель, и российская валюта отреагировала на это вполне ожидаемо.

Падают не только котировки сырьевых валют, но и акции соответствующих предприятий. Индекс MSCI Emerging Markets за прошедшую неделю потерял 3,3%. Снизились все 10 отраслевых групп в индексе, но хуже всех пришлось сырьевому и энергетическому подындексу.





