На спасение рынка акций Китай потратил $483 млрд

China Securities Finance Corp. получила 3 трлн юаней ($483 млрд) на поддержку фондового рынка, сообщает Bloomberg. Эти деньги компания потратила на акции, паевые инвестфонды и на поддержку ликвидности брокеров. Финансирование проходило через нацбанк Китая - по кредитным линиям коммерческих банков, а также с помощью продажи облигаций и займов на межбанковском рынке.

По данным агентства Bloomberg, кредиты по 100 млрд юаней компании выдали Industrial & Commercial Bank of China, China Construction Bank, Bank of China и China Merchants Bank.

Напомним, в течение последней недели рост на фондовом рынке Китая восстановился, за сегодня фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 3,51%. Падение китайского рынка акций началось 2 июля, когда Shanghai Composite резко обвалился на 3,5%. Через несколько дней из-за этой ситуации примерно 25% компаний, зарегистрированных на биржах Китая, приостановили торги своими акциями, чтобы предотвратить дальнейшее падение котировок.