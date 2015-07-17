Золото вблизи 5-летних минимумов на ожиданиях роста ставки ФРС

Золото продолжает снижать котировки. Сейчас, к 9.31 мск, тройская унция с поставкой 15 августа стоит 1 143,40 доллара. Такая низкая цена на желтый металл в последний раз фиксировалась 1 марта 2010 года. В течение недели золото просело на 1,23%.

Платина и палладий тоже снизились: платина на 0,29% до 1 008,65 долларов, палладий — на 0,59% до 628,20 долларов.

Аналитики говорят, что золото будет снижаться и в дальнейшем. С начала года драгоценный металл потерял более 3%. Ему не помог ни греческий кризис, ни обвал китайского фондового рынка — все факторы роста перебиваются многомесячным ожиданием подъема процентной ставки ФРС. На этой неделе в Конгрессе Джанет Йеллен подтвердила намерение центробанка США увеличить ставку в этом году, если экономика будет расти ожидаемыми темпами. Это усилило доллар (в четверг он поднимался против корзины валют до семинедельного максимума). Рост доллара, как правило, сопровождается снижением золота.