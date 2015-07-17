Доллар снижается в пятницу, но неделю заканчивает в твердом плюсе

Доллар слегка отходит от двухмесячных максимумов против корзины основных валют, но по-прежнему показывает твердый прирост по итогам недели. Рынок сместил внимание на возможность роста процентной ставки ФРС: Джанет Йеллен во время своего выступления перед Конгрессом повторила, что американский регулятор, скорее всего, поднимет ставку до конца текущего года.

Сейчас индекс доллара составляет 97,68 пунктов, с начала дня он потерял 0,09%. По итогам недели американец вырос на 1,58% к корзине основных валют.

EURUSD прибавила 0,10% и торгуется сейчас на уровне 1,0887. Однако греческий вопрос и усиление доллара подкосило евро: по итогам недели единая валюта упала к «зеленому» на 2,49%. Опасения по поводу Grexit снизились после того, как европейские кредиторы осторожно двинулись к возобновлению финансирования пострадавшей греческой экономики.

USDJPY снизилась на 0,07% до 124,06 ¥. За неделю иена упала к доллару на 1,05%.

Снижение доллара сегодня связано частично со смешанными экономическими данными, полученными во время американской сессии. Американцы подали меньше заявок на пособие по безработице (что хорошо), но промпроизводство выросло медленнее, чем ожидалось (что плохо).

Напомним, в четверг Йеллен повторила, что решение о сроках повышения ставки ФРС зависит от макростатистики, но участники рынка очень сомневаются в том, что это будет сделано в течение сентября. Аналитики говорят, что рынки так долго ждут этого повышения, что к тому времени, когда оно случится, будет огромный риск классического «покупай на слухах, продавай на фактах».

Вчера Марк Карни, глава Банка Англии, заявил, что к концу текущего года регулятор пристально рассмотрит вопрос о росте процентной ставки. Фунт стерлингов на этих новостях растет: GBPUSD выросла на 0,23% до отметки 1,5646. В течение недели фунт вырос к доллару на 0,77%.



