Видео: Макс Кайзер. Настало время хаоса

В этом выпуске программы «Обзор Макса Кайзера» ведущие ищут ответ на вопрос — кто управляет всем тем хаосом, что сейчас творится в мире? Кризис в Греции, ряд катастроф в финансовом секторе, постоянная паника на фондовых рынках - ведущие поговорят и про США, и даже про Шанхайскую фондовую биржу.

Одна китайская мудрость гласит: «Лучше быть собакой в спокойные времена, чем человеком в период хаоса». Обвал на китайском фондовом рынке, греческий кризис, выпуск ничем не обеспеченных денег в Великобритании – всё это и есть однозначные свидетельства хаоса, который царит сегодня в мировой экономике. Макс Кайзер и Стейси Херберт размышляют о том, когда же наступят спокойные времена? Можно ли их как-то приблизить?

Во второй части программы Макс Кайзер поговорит с гостем — Беном Дайсоном из организации Positivemoney — о том, почему в Великобритании не посадят банкиров за лишние наличные деньги, как это сделали в Исландии.

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