Пекин упрощает для иностранцев межбанковскую торговлю облигациями

Центробанки, суверенные фонды и международные финансовые организации теперь получат больше свободы в работе с рынком китайской межбанковской торговли облигациями. Народный Банк Китая сообщил сегодня: теперь, чтобы торговать бондами и свопами на процентные ставки и заключать сделки РЕПО, инвестор не должен получать сначала разрешение в госорганах. Достаточно будет только заполнить форму регистрации.

Это очередной ожидавшийся шаг, сделанный регулятором с целью распространения юаня в качестве международного платежного средства. Если будет интенсифицирована межбанковская торговля китайскими облигациями, юань еще шаг приблизится к заветному событию — включению в корзину SDR МВФ.