Пекин упрощает для иностранцев межбанковскую торговлю облигациями
Новости рынков

Пекин упрощает для иностранцев межбанковскую торговлю облигациями

14 июля 2015, 15:53
Tugrikk
Tugrikk
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Центробанки, суверенные фонды и международные финансовые организации теперь получат больше свободы в работе с рынком китайской межбанковской торговли облигациями. Народный Банк Китая сообщил сегодня: теперь, чтобы торговать бондами и свопами на процентные ставки и заключать сделки РЕПО, инвестор не должен получать сначала разрешение в госорганах. Достаточно будет только заполнить форму регистрации.

Это очередной ожидавшийся шаг, сделанный регулятором с целью распространения юаня в качестве международного платежного средства. Если будет интенсифицирована межбанковская торговля китайскими облигациями, юань еще шаг приблизится к заветному событию — включению в корзину SDR МВФ.

#Китай, юань, МВФ, Народный Банк Китая, SDR, Пекин