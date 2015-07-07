Торговая статистика в США подтолкнула вверх доллар и надавила на фондовые индексы

Вышла статистика по дефициту торгового баланса США за май: он вырос на $1,2 млрд, однако этот рост ниже, чем прогнозировали аналитики. Это дает возможность экономистам Уолл-стрит незначительно повысить свои прогнозы экономического роста во втором квартале.

Однако параллельно с этим в мае отмечается падение экспорта в мае (на 0,8%), который, скорее всего, подпитывается усилением доллара. С середины прошлого года, когда ФРС ясно дала понять, что планирует повысить процентную ставку, чтобы удержать экономику от перегрева, доллар укрепляется. Это делает американский экспорт менее конкурентоспособным.

В итоге рост экономики все больше и больше зависит от внутренних драйверов, таких, как строительство и услуги.

После выхода сегодняшних данных выросла стоимость казначейских облигаций США, доллар продолжает расти к корзине валют. К 16.43 EURUSD снизилась на 1,03% до 1,0943. GBPUSD потеряла 1,08% до 1,5438. К рублю доллар вырос до отметки 57,547.

Фондовый рынок открылся снижением: к 16.49 мск S&P 500 потерял 0,16%; Dow Jones опустился на 0,20%; Nasdaq 100 снизился на 0,24%.



