Эксперты рынка советуют продавать евро

Валютные стратеги советуют сбрасывать евро, независимо от результата референдума в Греции. Результат «Нет» приведет к разворачиванию самого сложного сценария, но и «Да» тоже углубит политический кризис, прежде чем начнется финансовое улучшение.

Греческие граждане в воскресенье проголосуют, принять им условия спасения, предложенные кредиторами, или нет. Если греки проголосуют против, финансовая система страны рухнет, а это поставит под вопрос единство еврозоны.

Даже если в долгосрочной перспективе выход Греции из единого валютного пространства будет иметь положительный результат, в краткосрочном рассмотрении страх этого события приведет к многодневному снижению пары EURUSD. Аналитики прогнозируют, что валютная пара погрузится ниже уровня 1,08.

Ципрас будет использовать этот процесс в качестве рычага, чтобы договориться с кредиторами о новой сделке, но слишком много мостов уже сожжено. По всей вероятности, договориться уже не удастся, и Греция вынуждена будет покинуть еврозону. В соответствии с этими прогнозами, аналитический отдел BK Asset Management, к примеру, дает рекомендацию продавать евро и оценивает возможную его цель в $1,05.

Если же греческий народ проголосует за принятие условий европейских кредиторов, это, скорее всего, стимулирует отскок единой валюты с последующим снижением. Снижение произойдет из-за наступления повышенных политических рисков и неопределенности, ведь Ципрас и его министр финансов Янис Варуфакис уже высказались, что в таком случае уйдут в отставку.

Правда, многие эксперты сомневаются, что руководство действительно пойдет на такой шаг, особенно учитывая послужной список нынешнего греческого правительства. Ципрас может остаться в своем кресле, чтобы попробовать выполнить требования своих избирателей путем заключения нового соглашения. В этом случае возникнет вопрос, согласятся ли Греция и ее кредиторы на новое соглашение до 20 июля, когда Греция должна будет отдать ЕЦБ 3,5 млрд евро. В этом случае BK Asset Management рекомендует продавать евро в диапазоне между 1,1350 и 1,1550.

Глава валютных стратегий в Macquarie Bank, Низам Идрис, поддерживает эту точку зрения. В обоих случаях он рекомендует продавать евро. Если греки скажут «нет», то возникнет шаткая ситуация для всего валютного союза. Если же ответ будет «да», то вы, вероятно, увидите реакцию отскока, и на этом ралли можно будет выгодно продать валюту.

Если смотреть на фундаментальные признаки, то оснований для укрепления евро сейчас не видно, и в Macquarie Bank ждут, что до конца года евро упадет до $1,05.