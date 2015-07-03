Золото отходит от 3,5-месячных минимумов

В пятницу золото чуть отошло от достигнутого вчера минимума за последние 3,5 месяца. К 10.31 мск августовский фьючерс стоит 1 167,70 доллара за тройскую унцию. Напомним, вчера драгоценный металл опускался до $ 1 160,10. Однако в течение этой недели спотовое золото потеряло еще 0,6%, в связи с ростом доллара из-за греческого долгового кризиса.

Сейчас металл растет, поддерживаемый слабыми данными по занятости в США. Следующее событие, которого ждут трейдеры по всему миру, - греческий референдум в воскресенье. Если греки выберут несогласие с условиями кредиторов, то это, скорее всего будет означать выход Греции из еврозоны. В таком случае золото может получить дополнительную поддержку.

В течение всего года металл находится под давлением: инвесторы ждут подъема процентной ставки ФРС, и неопределенность срока этого подъема вносит элемент волатильности в торги.