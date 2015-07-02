Азиатские фондовые рынки выросли, кроме Китая

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в четверг, следуя за сильным окончанием сессии на Уолл-стрит. Некоторой осторожности инвесторам добавляет долговой кризис в Греции и ожидающийся сегодня выход американской статистики с рынка труда. Китайский индекс продолжает коррекцию, несмотря на усилия регуляторов прервать полосу неудачи.

Shanghai Composite упал сегодня еще на 3,49% и находится на самом низком уровне с 9 апреля. На китайских фондовых рынках царит понижательный тренд. Паническая распродажа последних двух недель привела базовый индекс материкового Китая к падению более чем на 20%. Регулятор пытается укрепить фондовые рынки, но пока его усилия успехом не увенчались. Аналитики продолжают надеяться на то, что китайские власти найдут способ справиться с ситуацией.

Hang Seng вырос на 0,12%. Выше рынка торговались акции игорных заведений: Sands China и Galaxy Entertaiment прибавили более 10% каждый. Этому поспособствовала новость о том, что руководство Макао смягчит визовые правила для туристов.

Nikkei подскочил на 1%. Экспортеры и страховые компании увели японский индекс наверх. Nissan и Honda Motor выросли на 2,7% и 3,5% соответственно. Статистика по продажам их продукции в США в июне оказалась очень впечатляющей. Страховщики T&D Holdings и Dai-ichi Life Insurance прибавили более чем по 2% каждый.