Европейские и американские фондовые рынки обвалились из-за Греции

В понедельник внимание рынка было вновь приковано к греческой драме. Фондовые рынки Европы и США показали вчера серьезное падение за последние несколько лет из-за обострения греческого кризиса. Негативная динамика на рынках продолжалась весь день, к закрытию торговых сессий фондовые индексы испытали большие потери.

Так, вчера немецкий индекс DAX упал на 3,56%, французский CAC 40 потерял 3,74%, британский FTSE 100 снизился на 1,97%, итальянский FTSE MIB упал на 5,1%, испанский IBEX 35 — на 4,5%. Для ведущих фондовых рынков Европы это самое сильное снижение с 2011 года.

Власти Греции ввели меры по ограничению движения капитала в стране, закрыли банки на неделю, а в выходные объявили о проведении референдума по вопросу принятия политики бюджетной экономии. Отсутствие какого-либо прогресса на последних переговорах с кредиторами также сказывается на настроениях инвесторов.

По оценкам агентства Bloomberg, из-за вчерашнего падения рынков капитализация банковского сектора Европы за один день снизилась на 40 млрд евро.

Американские рынки пострадали не меньше европейских в понедельник вечером. По итогам торгов фондовые индексы США также понесли серьезные потери: индекс Dow Jones упал на 1,95%, S&P 500 — на 2,09%, а Nasdaq снизился на 2,4%.