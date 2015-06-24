Азиатские индексы продолжили расти, Nikkei – на 18-летнем максимуме

В среду фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона продолжили расти. Японский Nikkei достиг 18-летнего максимума. Настроения инвесторов подогревались предстоящей встречей министров финансов ЕС и оптимизмом по греческому вопросу.
Shanghai Composite начал сегодняшнюю сессию относительно спокойно, а вторая половина дня прошла очень волатильно и нервно. После краткого захода на отрицательную территорию индекс вырос более чем на 2%.
Общему росту индекса помогли его тяжеловесы: China Vanke и крупнейший девелопер Китая Poly Real выросли на 0,8% и 1,4%.
Энергетические компании пошли вслед за подорожавшей нефтью: China Oilfield Services и Sinopec прибавили 5,9% и 3,9% соответственно.
Сильный рост китайских индексов после сокрушительной коррекции прошлой недели (когда Shanghai Composite потерял 13,7%) аналитики связывают с активной работой государственных китайских СМИ. Инвесторов приглашали вернуться на рынок капитала: на первой полосе Shanghai Securities News говорилось о том, что умеренный отскок поможет создать «спокойный и длинный бычий рынок», а The Securities Times писала: «Не нужно паники, ведь фундаментальная поддержка восходящего тренда на китайском рынке акций не исчезла».
Эксперты рынка в основном остаются оптимистично настроенными относительно долгосрочной перспективы рынка. «Несмотря на стремительную коррекцию, ключевой тон денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики не изменился, и в долгосрочной перспективе ожидается улучшение условий ликвидности», — пишет сегодня в своей записке инвестиционная компания UOB Kay.
Hang Seng прибавил в течение дня 0,3%. Гонконгский индекс растет вот уже четвертый день подряд. Сегодня он опирается на то, что стабилизировался Shanghai Composite. Многие аналитики ожидают возобновления длительной восходящей динамики Hang Seng. Возможно, на какое-то время на индекс надавит рост процентной ставки США, однако долгосрочную тенденцию он не изменит.
Оценка гонконгских акций, по мнению экспертов, рациональна и адекватна.
Сегодня рост показали энергетический сектор и отрасль IT. Снизились акции телекоммуникационных компаний и фирм-производителей потребительских товаров.
Nikkei прибавил 0,3%. Токийская биржа достигла максимума с декабря 1996 года. Третья по величине мировая экономика показывает явные признаки восстановления, испытывает оптимизм по доходам. В «минутках» Банка Японии, которые были опубликованы сегодня, инвесторы увидели недвусмысленные сигналы к тому, что оптимизм растет, экономические условия улучшаются, а правительство планирует продолжать ультра-адаптивную политику. Это подпитывает ликвидность и укрепляет акции бенефициаров (экспортеров, представителей крупного бизнеса и т. д.).
Взлет японского индекса начался с тех пор, как Синдзо Абэ начал реализовывать свою версию количественного смягчения. Теперь Nikkei взлетает на основе легких денег. Пока сторонние события не заставят японский ЦБ остановить поддержку фондового рынка, индекс продолжит направляться на север, однако пока на горизонте ничего подобного не наблюдается.
ASX остается плоским. Австралийский индекс практически не изменился: он закончил день в плюсе на 0,04%. Уверенному росту индикатора помешало то, что его тяжеловесы из банковского сектора показали сегодня легкий спад котировок.
Не всё хорошо и в сфере золотодобычи: драгоценный металл падал на протяжении всей азиатской сессии, и золотобытчики следовали за ним на юг. Evolution Mining и Newcrest Mining потеряли 4,4% и 3,3% соответственно.
А вот энергетические компании выросли на волне укрепления цен на нефть. Woodside Petroleum прибавила 0,2%; Santos выросла на 0,5%.
Kospi вырос на 0,2%. Южнокорейский индекс рос уже пятый день подряд. Фармацевтический сектор вырос на 3%. Deawoong Pharmaceuticals прибавила 6%; Hyundai Pharmaceuticals подскочила на 9,2%.
Некоторые корейские «голубые фишки» потеряли вчерашний восходящий импульс. Так, Samsung Electronics после вчерашнего прыжка вверх на 3% потеряла сегодня 2%.