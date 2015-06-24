Азиатские индексы продолжили расти, Nikkei – на 18-летнем максимуме

Shanghai Composite начал сегодняшнюю сессию относительно спокойно, а вторая половина дня прошла очень волатильно и нервно. После краткого захода на отрицательную территорию индекс вырос более чем на 2%.

Общему росту индекса помогли его тяжеловесы: China Vanke и крупнейший девелопер Китая Poly Real выросли на 0,8% и 1,4%.

Энергетические компании пошли вслед за подорожавшей нефтью: China Oilfield Services и Sinopec прибавили 5,9% и 3,9% соответственно.

Сильный рост китайских индексов после сокрушительной коррекции прошлой недели (когда Shanghai Composite потерял 13,7%) аналитики связывают с активной работой государственных китайских СМИ. Инвесторов приглашали вернуться на рынок капитала: на первой полосе Shanghai Securities News говорилось о том, что умеренный отскок поможет создать «спокойный и длинный бычий рынок», а The Securities Times писала: «Не нужно паники, ведь фундаментальная поддержка восходящего тренда на китайском рынке акций не исчезла».

Эксперты рынка в основном остаются оптимистично настроенными относительно долгосрочной перспективы рынка. «Несмотря на стремительную коррекцию, ключевой тон денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики не изменился, и в долгосрочной перспективе ожидается улучшение условий ликвидности», — пишет сегодня в своей записке инвестиционная компания UOB Kay.